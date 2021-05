Sant’Efisio: storia di un guerriero che liberò la Sardegna dalla peste (Di sabato 1 maggio 2021) Primo maggio: immaginate un lungo corteo di carri, cavalieri, devoti e pellegrini, che ogni anno, da Cagliari a Nora, scorta il simulacro di un santo in un evento che esalta si fede e devozione. Ma anche folklore e tradizione, e che pone in rilievo la straordinaria partecipazione popolare, pronta a coinvolgere anche i visitatori più diffidenti grazie alla grande Leggi su periodicodaily (Di sabato 1 maggio 2021) Primo maggio: immaginate un lungo corteo di carri, cavalieri, devoti e pellegrini, che ogni anno, da Cagliari a Nora, scorta il simulacro di un santo in un evento che esalta si fede e devozione. Ma anche folklore e tradizione, e che pone in rilievo la straordinaria partecipazione popolare, pronta a coinvolgere anche i visitatori più diffidenti grazie alla grande

Angie_Lo7 : RT @parallelo90: 'Non è una giornata da dimenticare, perchè sicuramente Sant’Efisio ci sta affianco e ci fà bene e non male. Bisogna pensar… - xdancinontables : Non è una giornata da dimenticare perché sicuramente Sant'Efisio ci fa bene e non male. Bisogna pensarci più vicino… - Agricolturabio1 : RT @krakendas: Non sono propriamente un credente, ma nel mio personale pantheon laico ci sono tre figure irremovibili: Sant'Efisio, Eleonor… - parallelo90 : 'Non è una giornata da dimenticare, perchè sicuramente Sant’Efisio ci sta affianco e ci fà bene e non male. Bisogna… - BWHotelItalia : #1Maggio in #Sardegna si celebra #SantEfisio, conosci la sua storia? Leggila sul nostro blog ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Sant’Efisio storia Sant'Efisio, un rito che non si può fermare - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda