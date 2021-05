San Gennaro: sangue non si scioglie al termine della messa, partono preghiere (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il sangue di San Gennaro non si è sciolto al termine della celebrazione eucaristica nel Duomo di Napoli. La teca è stata prelevata per la prima volta dalla cassaforte dall’Arcivescovo Metropolita don Mimmo Battaglia, che ha celebrato la liturgia in una delle tre date, il primo sabato di maggio, in cui si celebra la liquefazione del sangue del patrono di Napoli, oltre al 19 settembre e al 16 dicembre. Al termine della messa, l’arcivescovo ha ripreso la teca annunciando che il sangue non è sciolto e sono cominciate le preghiere in Duomo. Nell’ultima celebrazione, lo scorso 16 dicembre, il sangue non si era sciolto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ildi Sannon si è sciolto alcelebrazione eucaristica nel Duomo di Napoli. La teca è stata prelevata per la prima volta dalla cassaforte dall’Arcivescovo Metropolita don Mimmo Battaglia, che ha celebrato la liturgia in una delle tre date, il primo sabato di maggio, in cui si celebra la liquefazione deldel patrono di Napoli, oltre al 19 settembre e al 16 dicembre. Al, l’arcivescovo ha ripreso la teca annunciando che ilnon è sciolto e sono cominciate lein Duomo. Nell’ultima celebrazione, lo scorso 16 dicembre, ilnon si era sciolto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

