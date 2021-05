San Francesco di Paola, dalla CANZONE DI FRANCESCO alla festività con norme antiCovid (Di sabato 1 maggio 2021) “Nella pace del Santuario vive un Santo leggendario che raccoglie tanta gente da qualsiasi continente..” recita la CANZONE del neo cantautore calabrese Pasquale Gallipoli nella sua creazione musicale dedicata a San FRANCESCO di Paola. A mo’ di ninna nanna il cantautore traccia il percorso all’interno del Santuario con gli occhi della fede. Un culto con radici solide che profumano di passato e di tradizione resistente all’avanzare del tempo. La sua CANZONE dal titolo LA CANZONE DI FRANCESCO risuonerà durante il rito di passaggio della vela per le vie cittadine in occasione delle giornate celebrative dedicate esclusivamente a San FRANCESCO di Paola, nonché Santo Protettore della Regione Calabria. Uno di ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 1 maggio 2021) “Nella pace del Santuario vive un Santo leggendario che raccoglie tanta gente da qualsiasi continente..” recita ladel neo cantautore calabrese Pasquale Gallipoli nella sua creazione musicale dedicata a Sandi. A mo’ di ninna nanna il cantautore traccia il percorso all’interno del Santuario con gli occhi della fede. Un culto con radici solide che profumano di passato e di tradizione resistente all’avanzare del tempo. La suadal titolo LADIrisuonerà durante il rito di passaggio della vela per le vie cittadine in occasione delle giornate celebrative dedicate esclusivamente a Sandi, nonché Santo Protettore della Regione Calabria. Uno di ...

