Samsung | l’azienda finisce sotto accusa | falla nella serie Galaxy S20

Leggi su computermagazine

(Di sabato 1 maggio 2021) I possessori degli smartphoneS20 hanno trascinato in tribunale laper una grave: di cosa si tratta. Tutti i dettagli I possessori delS20 hanno trascinatocoreana in tribunale per aver deliberatamente nascosto un errore dello smartphone. Lain questo è finita al centro della causa legale collettiva intentata presso il tribunale distrettuale federale del New Jersey, negli Usa. La cover in vetro della fotocamera dovrebbe aprirsi in automatico, senza azioni da parte del proprietario. Il difetto è che si crea un foro sul dispositivo secondo quanto sostenuto dallo studio legale Hagens Berman. POTREBBE INTERESSARTI-> Asteroide sulla Terra? Ecco come reagirebbero le autorità: la simulazione Nasa La ...