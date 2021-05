Salvini attacca il concerto del 1° maggio: “Costa circa 500.000 euro agli italiani” (Di sabato 1 maggio 2021) ROMA – “Il “concertone” Costa circa 500.000 euro agli italiani, a tutti gli italiani, quindi i comizi “de sinistra” sarebbero fuori luogo”. Lo scrive su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini, criticando il concerto del 1° maggio. Il ‘Capitano’ risponde poi al discorso sul ddl Zan che Fedez ha tenuto questa sera durante la sua esibizione: “Adoro la Libertà. Adoro la musica, l’arte, il sorriso. Adoro e difendo la libertà di pensare, di scrivere, di parlare, di amare. Ognuno può amare chi vuole, come vuole, quanto vuole. E chi discrimina o aggredisce va punito, come previsto dalla legge. È già così, per fortuna. Chi aggredisce un omosessuale o un eterosessuale, un bianco o un nero, un cristiano o un buddhista, un ... Leggi su lopinionista (Di sabato 1 maggio 2021) ROMA – “Il “ne”500.000, a tutti gli, quindi i comizi “de sinistra” sarebbero fuori luogo”. Lo scrive su Facebook il leader della Lega, Matteo, criticando ildel 1°. Il ‘Capitano’ risponde poi al discorso sul ddl Zan che Fedez ha tenuto questa sera durante la sua esibizione: “Adoro la Libertà. Adoro la musica, l’arte, il sorriso. Adoro e difendo la libertà di pensare, di scrivere, di parlare, di amare. Ognuno può amare chi vuole, come vuole, quanto vuole. E chi discrimina o aggredisce va punito, come previsto dalla legge. È già così, per fortuna. Chi aggredisce un omosessuale o un eterosessuale, un bianco o un nero, un cristiano o un buddhista, un ...

