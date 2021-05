Salerno, tutti in fila a Matierno per il ‘vaccino day’: successo per l’iniziativa (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – tutti in fila, ma anche tanta pazienza tra i salernitani in attesa dalle prime ore di questa mattina davanti al centro vaccinale di Matierno, uno dei siti individuati dall’Asl e dal Comune di Salerno per il vaccino day, un giorno cioè in cui anche chi non è prenotato in piattaforma (ma è incluso nelle fasce da sottoporre a vaccinazione ossia da 60 anni in poi) può ricevere una dose di AstraZeneca. Sul posto questa mattina anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che ha chiesto ai suoi cittadini di avere pazienza: l’iniziativa ha ottenuto più successo delle aspettative e a metà mattinata si distribuivano numeri per una prenotazione valida già per la giornata di domani. A creare confusione anche la presenza di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoin, ma anche tanta pazienza tra i salernitani in attesa dalle prime ore di questa mattina davanti al centro vaccinale di, uno dei siti individuati dall’Asl e dal Comune diper il vaccino day, un giorno cioè in cui anche chi non è prenotato in piattaforma (ma è incluso nelle fasce da sottoporre a vaccinazione ossia da 60 anni in poi) può ricevere una dose di AstraZeneca. Sul posto questa mattina anche il sindaco diVincenzo Napoli che ha chiesto ai suoi cittadini di avere pazienza:ha ottenuto piùdelle aspettative e a metà mattinata si distribuivano numeri per una prenotazione valida già per la giornata di domani. A creare confusione anche la presenza di ...

