Salernitana-Monza 1-3: Balotelli stende i granata (Di sabato 1 maggio 2021) Salernitana-Monza 1-3.Il big match della trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B si è chiuso con la vottoria preziosa dei brianzoli che salgono al quarto posto ad un solo punto dai granata a tre giornate dal termine. La gara so sblocca nella ripresa. Vantaggio del Monza con Frattesi, pareggio dei campani con Gondo, e doppietta decisiva firmata dal neo entrato Balotelli. Quali scelte hanno fatto i due tecnici? I granata devono fare a meno dello squalificato Djuric ma recuperano Aya e Coulibaly , che partiranno dalla panchina. Sarà 3-5-2 còn Belec in porta, Bogdan, Gyomber e Veseli. A centrocampo, Casasola, Capezzi, Di Tacchio, Kjine e Jarozinsky. In avanti, Gondo-Tutino Stesso modulo anche per i brianzoli che schierano Di Gregorio in porta, Scaglia, Pirola ...

FBiasin : Il #Monza esclude dalle convocazioni per Salernitana-Monza in programma domani gli otto calciatori 'pescati' a gioc… - TuttoMercatoWeb : Salernitana-Monza, striscione e petardi nella notte: 'Salerno non dimentica, Galliani infame' - tvdellosport : ?? ESCLUSIVA Caos #Monza, ecco i nomi dei giocatori che si sono recati al Casinò di Lugano. Si tratterebbe di… - TuttoSalerno : ?? Finale di partita! #Salernitana 1 - 3 #Monza - DanPans__ : Tra Monza e Salernitana prendo sempre quelli più a Sud. Però quando MarioBalo apre le braccia in quel modo, beh...… -