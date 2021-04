Sabato 1° maggio: cosa si può fare in Zona Gialla e cosa no (Di sabato 1 maggio 2021) Sabato 1° maggio si celebra la giornata dei lavoratori. Qui un riepilogo su quello che si potrà fare in questa giornata e quello che non è consentito fare. Sarà possibile spostarsi liberamente tra le Regioni in area Gialla senza bisogno di autocertificazione ( NO Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta in Zona arancione e in Sardegna che si trova in Zona rossa) . E’ possibile andare a trovare amici e parenti, solo 1 volta al giorno e fino a un massimo di 4 persone (oltre ai minori di 14 anni e ai conviventi non autosufficienti). Consentito andare al bar e al ristorante a pranzo e a cena, ma sarà consentito sedersi solamente nei tavoli all’aperto. Consentite 4 persone per tavolo con il rispetto della distanza di sicurezza di un metro. Si ... Leggi su udine20 (Di sabato 1 maggio 2021)1°si celebra la giornata dei lavoratori. Qui un riepilogo su quello che si potràin questa giornata e quello che non è consentito. Sarà possibile spostarsi liberamente tra le Regioni in areasenza bisogno di autocertificazione ( NO Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta inarancione e in Sardegna che si trova inrossa) . E’ possibile andare a trovare amici e parenti, solo 1 volta al giorno e fino a un massimo di 4 persone (oltre ai minori di 14 anni e ai conviventi non autosufficienti). Consentito andare al bar e al ristorante a pranzo e a cena, ma sarà consentito sedersi solamente nei tavoli all’aperto. Consentite 4 persone per tavolo con il rispetto della distanza di sicurezza di un metro. Si ...

Advertising

Decollanz : #SaveTheDate - Sabato 1° maggio, ore 20:30 su @MediasetTgcom24: @sterebattoni, AD #IBM Italia, e Gianmario Verona,… - OperaRoma : “Luisa Miller” in forma di concerto: questa sera 30 aprile alle 20.30 in diretta su @Radio3tweet con il maestro… - ComuneMI : Primo weekend nel segno della riapertura dei luoghi d’arte in città: sabato 1° maggio rimarranno aperti Palazzo Rea… - lixpayne : voto nove di sabato primo maggio I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards - azpuita : New post (Ordinanza balneare 2021, Piemontese: “In Puglia l’estate balneare comincia sabato 15 maggio”) has been pu… -