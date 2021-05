Rossi: 'Non abbiamo particolari idee. Morbidelli? Merita la moto ufficiale' (Di sabato 1 maggio 2021) Diciassettesimo e in difficoltà, malgrado questa sia stata in passato una delle sue piste preferite, tanto da regalargli lo scorso anno il 3° posto nella seconda gara che ha aperto il Mondiale, il suo ... Leggi su gazzetta (Di sabato 1 maggio 2021) Diciassettesimo e in difficoltà, malgrado questa sia stata in passato una delle sue piste preferite, tanto da regalargli lo scorso anno il 3° posto nella seconda gara che ha aperto il Mondiale, il suo ...

Ultime Notizie dalla rete : Rossi Non Rossi: 'Non abbiamo particolari idee. Morbidelli? Merita la moto ufficiale' Anche qui, dove le Yamaha volano, con Fabio Quartararo in pole position e Franco Morbidelli subito lì attaccato, Valentino Rossi non riesce a trovare un ritmo accettabile: 15° in FP3, anche se ...

Disperso e annientato dal suo compagno, Valentino Rossi sconsolato a Jerez: 'non abbiamo idee' L'ottimo feeling con la pista spagnola non è bastata a evitare a Valentino Rossi un pessimo risultato, che lo obbligherà domani ad una gara tutta in salita.

Rossi, manca la benzina "Così non mi diverto più" QUOTIDIANO.NET De Rossi: “Una partita combattuta, mi tengo la sfrontatezza dei ragazzi” La Juve agguanta il pareggio al 94' minuto, la Roma sfiora la vittoria Alberto De Rossi ha parlato ai microfoni di Roma TV. Ecco le sue parole: Grandissima prestazione, manca la vittoria. Abbiamo fatt ...

Valentino Rossi non si rassegna: "Faremo di tutto" Rossi non è contento ma non molla. Non è contento, Valentino Rossi. E non potrebbe essere altrimenti, alla luce del diciassettesimo tempo fatto registrare a Jerez, una delle piste su cui ha scritto la ...

