Rosario Peduto | “Lega e Forza Italia hanno grosse responsabilità”

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 1 maggio 2021) di Erika Noschese Ammette ladellae di, egualmente responsabili circa la decisione dell’avvocato Michele Tedesco di fare un passo indietro rispetto alla sua candidatura alla carica di sindaco, coordinatore cittadino dellaSalerno che, in queste settimane, sta portando avanti un dialogo con i consiglieri di Oltre, senza però chiudere le porte in faccia al candidato sindaco sostenuto da Fratelli d’, Michele Sarno e ad Antonio Cammarota., nei giorni scorsi l’avvocato Michele Tedesco ha comunicato la decisione di rinunciare, almeno per il momento, alla candidatura a sindaco. Una scelta dettata soprattutto dall’indecisione die ...