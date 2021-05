Roma, coppia gay non riesce a far riconoscere figlia dal Comune: tribunale accoglie ricorso (Di sabato 1 maggio 2021) ll tribunale civile di Roma ha accolto il ricorso presentato da una coppia omosessuale alle quali l'ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma aveva negato l'annotazione dell'atto con il quale uno ... Leggi su leggo (Di sabato 1 maggio 2021) llcivile diha accolto ilpresentato da unaomosessuale alle quali l'ufficiale di Stato Civile deldiaveva negato l'annotazione dell'atto con il quale uno ...

