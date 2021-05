Roma, con Sarri sarà rivoluzione: un acquisto per reparto e nuovo staff medico (Di sabato 1 maggio 2021) Con l’ipotetico arrivo di Sarri in panchina, la Roma si prepara alla rivoluzione La Roma, dopo il tonfo in semifinale di Europa League contro il Manchester United, si prepara alla rifondazione in vista della prossima stagione. Si partirà dall’allenatore, con Maurizio Sarri sempre in prima fila. A breve, come riporta La Gazzetta dello Sport, Pinto riprenderà i contatti con l’agente Ramadani. Il tecnico deve prima liberarsi dalla Juventus, con cui ha un altro anno di contratto, poi potrà firmare con i giallorossi un accordo biennale con opzione per il terzo a 4,5 milioni l’anno. Poi si rivoluzionerà la rosa, con Tiago Pinto che vuole 22 calciatori e due uomini per reparto e Sarri che vorrà almeno un rinforzo per ruolo. In porta piace sempre Musso, ma ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 maggio 2021) Con l’ipotetico arrivo diin panchina, lasi prepara allaLa, dopo il tonfo in semifinale di Europa League contro il Manchester United, si prepara alla rifondazione in vista della prossima stagione. Si partirà dall’allenatore, con Mauriziosempre in prima fila. A breve, come riporta La Gazzetta dello Sport, Pinto riprenderà i contatti con l’agente Ramadani. Il tecnico deve prima liberarsi dalla Juventus, con cui ha un altro anno di contratto, poi potrà firmare con i giallorossi un accordo biennale con opzione per il terzo a 4,5 milioni l’anno. Poi sirà la rosa, con Tiago Pinto che vuole 22 calciatori e due uomini perche vorrà almeno un rinforzo per ruolo. In porta piace sempre Musso, ma ...

