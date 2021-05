Rocco Siffredi | «Hanno molestato anche me | ma ho detto no»

(Di sabato 1 maggio 2021) Il più famoso attore «hard» del mondo racconta a Panorama che un produttore televisivo gli chiese di slacciarsi i pantaloni. Ma lui rifiutò. Ora che, scherzando, si definisce il «nonno del porno», è pronto ad aiutare le nuove generazioni. Con un manuale: Sex Lessons. «Il vero sesso non è quello che facciamo noi sul set». «Signora mia, non ci sono più gli stalloni italiani di una volta» si rammarica nostalgicoparlando della sua prima serie hard, che sta girando come regista, dall'eloquente titolo: Maximo the spanish stallion. Il protagonista, ahimé spagnolo, ha voluto chiamarsi come Russell Crowe nel film cult, ma l'ultimo gladiatore è lui: l'italico orgoglio del porno internazionale, ormai un monumento alla sempre più evanescente virilità. Creatore della prima università del porno, presto la sua vita sarà una serie tv (seria), mentre è ...

Rózsa Tassi , in arte Rosa Caracciolo, ungherese naturalizzata italiana , 48 anni, è una delle donne più invidiate d'Europa: dal 1993 è la moglie di. "Sono nata in un paese a cento chilometri da Budapest. Mio padre imbianchino, mia madre " purtroppo scomparsa due anni fa " contabile." Glielo chiedo subito: quando i suoi genitori ...
L'ex Miss Ungheria racconta il re del porno, sposato nel '93: è un padre fin troppo tenero che vizia i nostri figli. "Il patto: sì ai film, no ai tradimenti" ...