Rissa negli studi di Rai Sport, giornalista trasportato in ospedale in ambulanza (Di sabato 1 maggio 2021) Galeotto fu il condizionatore e chi lo accese. Sembra proprio che alla base della Rissa scoppiata nei corridoi di Rai Sport ci sia questo. A lanciare la notizia è stata Adnkronos, poi pian piano ripresa da tutti gli organi di stampa nazionali che hanno raccontato ni dettagli quanto successo. La Rissa è scoppiata dentro gli studi Rai di Saxa Rubra, alle porte di Roma, sembra nel primo pomeriggio di ieri. Era iniziata come un discussione, poi i toni si sono alzati tanto che la lite è degenerata con delle botte e uno dei due è finito addirittura in ospedale. Mistero sui anche se, voci di corridoio, fanno sapere come si tratti di 2 cronisti Sportivi: il primo (58 anni) segue la boxe, il secondo (52 anni) il calcio. I due si trovavano nella redazione sita a Saxa Rubra quando hanno ...

