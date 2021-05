Ripartono i musei, alcuni con un nuovo look. E Brera lancia la “card” (Di sabato 1 maggio 2021) musei, teatri, luoghi di spettacolo, sedi espositive, luoghi d’arte e cultura rialzano le serrande e la dignità. Spalancano le finestre per far uscire l’odore di muffa e far entrare la vita dopo mesi di buio, silenzio, frustrazioni e depressione. La scossa l’ha data il giallo, colore che fa bene a tutti, e che ha ridato slancio a un settore in ginocchio. “musei e mostre riaprono le porte ai visitatori, ma il lavoro di ricerca, tutela e divulgazione dei linguaggi dell’arte non si è mai interrotto in questi mesi”, sottolinea Filippo Del Corno, assessore alla Cultura del comune di Milano. Era una volontà condivisa quella di dare piena realizzazione al diritto alla cultura. “Ora che l’arte è di nuovo accessibile, è importante promuovere anche uno sguardo nuovo sulle sue figure, sviluppando nuovi percorsi di studio e ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 maggio 2021), teatri, luoghi di spettacolo, sedi espositive, luoghi d’arte e cultura rialzano le serrande e la dignità. Spalancano le finestre per far uscire l’odore di muffa e far entrare la vita dopo mesi di buio, silenzio, frustrazioni e depressione. La scossa l’ha data il giallo, colore che fa bene a tutti, e che ha ridato slancio a un settore in ginocchio. “e mostre riaprono le porte ai visitatori, ma il lavoro di ricerca, tutela e divulgazione dei linguaggi dell’arte non si è mai interrotto in questi mesi”, sottolinea Filippo Del Corno, assessore alla Cultura del comune di Milano. Era una volontà condivisa quella di dare piena realizzazione al diritto alla cultura. “Ora che l’arte è diaccessibile, è importante promuovere anche uno sguardosulle sue figure, sviluppando nuovi percorsi di studio e ...

il_piccolo : La ripresa delle strutture museali della cittadina istroveneta. - ItalyinGermany : RT @visitmuve_it: #Ripartenza ?? Ripartono i percorsi educativi nei Musei Civici Venezia, riaperti al pubblico. Tante proposte per famiglie… - Anubi_Inpw : RT @visitmuve_it: #Ripartenza ?? Ripartono i percorsi educativi nei Musei Civici Venezia, riaperti al pubblico. Tante proposte per famiglie… - VinceSun92 : RT @visitmuve_it: #Ripartenza ?? Ripartono i percorsi educativi nei Musei Civici Venezia, riaperti al pubblico. Tante proposte per famiglie… - shelshapira : RT @visitmuve_it: #Ripartenza ?? Ripartono i percorsi educativi nei Musei Civici Venezia, riaperti al pubblico. Tante proposte per famiglie… -

Ultime Notizie dalla rete : Ripartono musei ScopriArezzo, ripartono i tour guidati tra arte e storia I tour tra le bellezze della città ripartono dalla visita più famosa, Scopri Arezzo appunto che al ... accompagnerà i visitatori dal ritrovo di Casa Bruschi attraverso piazze, chiese, musei e ...

La prua della Capinera torna a solcare l'Adda Dopo mesi di stop forzato, di chiusura, ripartono le navigazioni turistiche, da Pizzighettone e poi ... Accanto alla navigazione verranno anche proposte le visite ai musei pizzighettonesi e alla ...

Ripartono i Musei provinciali in Alto Adige La Voce di Bolzano L’Umbria si prepara a ripartire, dalle imprese culturali e creative quasi 8mila posti di lavoro L’Umbria si prepara a ripartire. E riparte anche la cultura con i musei e tutti i grandi contenitori d’arte che apriranno al pubblico. E poi tutto il resto del sistema culturale e creativo chiuso per ...

Ripartono i musei, alcuni con un nuovo look. E Brera lancia la “card” Poldi Pezzoli, Gallerie d’Italia, Musei civici e tutte le mostre allestite presso le sedi espositive comunali di Milano sono di nuovo a disposizione del pubblico. Riaperture anche a Brescia. Sarà una ...

I tour tra le bellezze della cittàdalla visita più famosa, Scopri Arezzo appunto che al ... accompagnerà i visitatori dal ritrovo di Casa Bruschi attraverso piazze, chiese,e ...Dopo mesi di stop forzato, di chiusura,le navigazioni turistiche, da Pizzighettone e poi ... Accanto alla navigazione verranno anche proposte le visite aipizzighettonesi e alla ...L’Umbria si prepara a ripartire. E riparte anche la cultura con i musei e tutti i grandi contenitori d’arte che apriranno al pubblico. E poi tutto il resto del sistema culturale e creativo chiuso per ...Poldi Pezzoli, Gallerie d’Italia, Musei civici e tutte le mostre allestite presso le sedi espositive comunali di Milano sono di nuovo a disposizione del pubblico. Riaperture anche a Brescia. Sarà una ...