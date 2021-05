“Rinasceremo con le cure”, domenica interessante conferenza a cielo aperto con 4 medici e una biologa nutrizionista. (Di sabato 1 maggio 2021) domenica 9 Maggio, Arco della Pace, dalle ore 15, partecipazione libera (Metro Domodossola). Il gruppo ConsapevolMenti, in collaborazione con Comitato liberi cittadini Milano e il supporto dello staff di Soprattutto Liberi di Varese, presentano il 3° appuntamento di “Rinasceremo con le cure”, serie di conferenze a cielo aperto sulle cure domiciliari anti Covid e sulla prevenzione, non solo per quanto riguarda il contagio da Covid 19, ma intesa come stile di vita, come cura del benessere quotidiano e per capire insieme come mantenere in salute il nostro corpo. L’evento si terrà a Milano domenica 9 Maggio dalle ore 15.00 all’Arco della Pace all’inizio di Corso Sempione (metro Lilla-fermata Domodossola). Si parlerà in particolare del microbiota intestinale e dell’ozono ... Leggi su cityroma (Di sabato 1 maggio 2021)9 Maggio, Arco della Pace, dalle ore 15, partecipazione libera (Metro Domodossola). Il gruppo ConsapevolMenti, in collaborazione con Comitato liberi cittadini Milano e il supporto dello staff di Soprattutto Liberi di Varese, presentano il 3° appuntamento di “con le”, serie di conferenze asulledomiciliari anti Covid e sulla prevenzione, non solo per quanto riguarda il contagio da Covid 19, ma intesa come stile di vita, come cura del benessere quotidiano e per capire insieme come mantenere in salute il nostro corpo. L’evento si terrà a Milano9 Maggio dalle ore 15.00 all’Arco della Pace all’inizio di Corso Sempione (metro Lilla-fermata Domodossola). Si parlerà in particolare del microbiota intestinale e dell’ozono ...

