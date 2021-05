Ricoveri sotto la soglia critica. "La guardia resti alta, fase delicata" (Di sabato 1 maggio 2021) Un sospiro di sollievo arriva dal fronte pandemia, il trend dei Ricoveri è in fase calante. Verrebbe voglia di allentare le misure, ma il rischio di cantare vittoria troppo presto, e di giocarsi per ... Leggi su quotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) Un sospiro di sollievo arriva dal fronte pandemia, il trend deiè incalante. Verrebbe voglia di allentare le misure, ma il rischio di cantare vittoria troppo presto, e di giocarsi per ...

Ultime Notizie dalla rete : Ricoveri sotto Ricoveri sotto la soglia critica. "La guardia resti alta, fase delicata" "I ricoveri sono scesi ulteriormente " ha aggiunto nell'analisi dei dati del monitoraggio ", anche le terapie intensive sono in decrescita, a livello nazionale tocchiamo la soglia del 30%, quindi la ...

SCENARIO COVID/ Ora il lockdown non serve, i rischi vengono da trasporti e proteina N ... pur in presenza di un calo dei numeri di positivi, ricoveri e posti in terapia intensiva, pur con ... Che ne pensa? È un'arma importantissima in più per scovare le varianti e tenere sotto controllo i ...

Ricoveri sotto la soglia critica "La guardia resti alta, fase delicata" QUOTIDIANO.NET Il primario tedesco delle terapie intensive: «Grave carenza di infermieri specializzati» A lanciare l’allarme è Uwe Janssens, tra i massimi esperti in Germania di terapia intensiva: «Mancano gli infermieri specializzati per la terapia intensiva, questo è il problema del sistema sanitario ...

Ricoveri e nuovi contagi: i numeri sono in discesa Scendono i numeri dei nuovi contagi e allo stesso tempo accelera la campagna vaccinale. Un segnale di speranza e di fiducia, considerato anche il fatto che stiamo andando verso i mesi caldi, periodo c ...

