Riciclo barattoli di latta per creare contenitori unici per le nostre piante! (Di sabato 1 maggio 2021) Riciclo barattoli di latta, per realizzare fantastici contenitori per le piantine: approfondiamo insieme! Ebbene sì, le lattine e tanti altri prodotti in ferro, si possono riciclare e trasformare in graziosi vasi per le piante. Avrete bisogno di pochissimi materiali e molto economici. Le seguenti ispirazioni, sono perfette sia per il giardino che per l'interno della casa. Vediamo insieme come riciclare le lattine in ferro e utilizzarle come contenitori per le piante. Cominciamo! Riciclo barattoli di latta: da non perdere! Pallet in legno Per sistemare le vostre amate piantine e appenderle al muro, vi basteranno due semplici materiali: il pallet in legno e delle lattine di ferro. Prendete le lattine e fissatele con dei chiodi al pallet. Appendete ...

