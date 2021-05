Ricerca, Alzheimer: da uno studio italiano nuovi scenari per test e terapie (Di sabato 1 maggio 2021) Trovata una nuova possibile strada a strategie terapeutiche e diagnostiche per malattie neurodegenerative e disturbi del neurosviluppo. Lo rileva un nuovo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista Science Advances. Lo studio -” Mitovesicles are a novel population of extracellular vesicles of mitochondrial origin altered in Down syndrome” – dimostra l’esistenza di una componente del cervello mai identificata prima d’ora. La Ricerca, svolta nel laboratorio della Prof. Efrat Levy del Nathan S. Kline Institute di New York, ha anche una forte radice italiana. Il primo autore, infatti, e’ lo scienziato Pasquale D’Acunzo, italiano nato a Tursi in provincia di Matera, formato professionalmente tra Roma e Milano e trasferito a New York nel 2018. Lo studioso italiano ha spiegato meglio la sua ... Leggi su ildenaro (Di sabato 1 maggio 2021) Trovata una nuova possibile strada a strategie terapeutiche e diagnostiche per malattie neurodegenerative e disturbi del neurosviluppo. Lo rileva un nuovo, pubblicato sulla prestigiosa rivista Science Advances. Lo-” Mitovesicles are a novel population of extracellular vesicles of mitochondrial origin altered in Down syndrome” – dimostra l’esistenza di una componente del cervello mai identificata prima d’ora. La, svolta nel laboratorio della Prof. Efrat Levy del Nathan S. Kline Institute di New York, ha anche una forte radice italiana. Il primo autore, infatti, e’ lo scienziato Pasquale D’Acunzo,nato a Tursi in provincia di Matera, formato professionalmente tra Roma e Milano e trasferito a New York nel 2018. Losoha spiegato meglio la sua ...

