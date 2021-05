Reggio Calabria: nuovo incontro da remoto con il Circolo Culturale “L’Agorà” sulla figura di Napoleone Bonaparte nel bicentenario della morte (Di sabato 1 maggio 2021) Incontri napoleonici a Reggio Calabria: l’intero mese di maggio sarà dedicato al grande Corso Il 2021 è l’anno del bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte, avvenuta a Longwood, nell’isola di Sant’Elena, suo luogo d’esilio, alle 17:49 del 5 maggio 1821. “A distanza di due secoli dalla sua morte si continua ancora a parlare di lui, mentre dei suoi vincitori poco o nulla: la sconfitta di Mont-Saint-Jean (Waterloo) venne definita paradossalmente un’altra vittoria di Napoleone Bonaparte. Nel bene e nel male, non importa, ma si parla. C’è chi lo adora, c’è chi lo denigra, c’è chi lo ignora, chi invece conosce perfettamente il periodo storico in cui visse Napoleone Bonaparte ... Leggi su cityroma (Di sabato 1 maggio 2021) Incontri napoleonici a: l’intero mese di maggio sarà dedicato al grande Corso Il 2021 è l’anno deldi, avvenuta a Longwood, nell’isola di Sant’Elena, suo luogo d’esilio, alle 17:49 del 5 maggio 1821. “A distanza di due secoli dalla suasi continua ancora a parlare di lui, mentre dei suoi vincitori poco o nulla: la sconfitta di Mont-Saint-Jean (Waterloo) venne definita paradossalmente un’altra vittoria di. Nel bene e nel male, non importa, ma si parla. C’è chi lo adora, c’è chi lo denigra, c’è chi lo ignora, chi invece conosce perfettamente il periodo storico in cui visse...

