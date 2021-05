REGGIANA – PORDENONE “LIVE” DA REGGIO EMILIA: #FORZARAMARRI! (Di sabato 1 maggio 2021) REGGIANA – PORDENONE 1-0 GOL: 11? st Ajeti. REGGIANA (4-2-3-1): Venturi; Libutti, Ajeti, Rozzio, Yao; Varone, Rossi (40? st Espeche); Laribi (26? st Kirwan), Radrezza (26? st Muratore), Lunetta (16? st Gyamfi); Zamparo (26? st Ardemagni). A disp.: Cerefolini, Martinelli, Zampano, Pezzella, Siligardi, Cambiaghi. All. Alvini.PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Berra, Vogliacco, Bassoli, Falasco; Magnino, Caló (36? st Scavone), Misuraca (27? st Buti?); Zammarini (16? st Mallamo); Ciurria, Musiolik. A disp.: Bindi, Fasolino, Stefani, Pasa, Biondi, Camporese, Chrzanowski, Rossetti. All. Domizzi.ARBITRO: Maresca di Napoli. Assistenti: Caliari di Legnago e Grossi di Frosinone. Quarto ufficiale: Ghersini di Genova.NOTE: al 15? st espulso Yao per doppia ammonizione. Ammoniti Rozzio e Espeche. Angoli 1-7. Recupero: pt 0?; st 4?. PRIMA ... Leggi su udine20 (Di sabato 1 maggio 2021)1-0 GOL: 11? st Ajeti.(4-2-3-1): Venturi; Libutti, Ajeti, Rozzio, Yao; Varone, Rossi (40? st Espeche); Laribi (26? st Kirwan), Radrezza (26? st Muratore), Lunetta (16? st Gyamfi); Zamparo (26? st Ardemagni). A disp.: Cerefolini, Martinelli, Zampano, Pezzella, Siligardi, Cambiaghi. All. Alvini.(4-3-1-2): Perisan; Berra, Vogliacco, Bassoli, Falasco; Magnino, Caló (36? st Scavone), Misuraca (27? st Buti?); Zammarini (16? st Mallamo); Ciurria, Musiolik. A disp.: Bindi, Fasolino, Stefani, Pasa, Biondi, Camporese, Chrzanowski, Rossetti. All. Domizzi.ARBITRO: Maresca di Napoli. Assistenti: Caliari di Legnago e Grossi di Frosinone. Quarto ufficiale: Ghersini di Genova.NOTE: al 15? st espulso Yao per doppia ammonizione. Ammoniti Rozzio e Espeche. Angoli 1-7. Recupero: pt 0?; st 4?. PRIMA ...

