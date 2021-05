Recovery. Commissione Ue: "Ricevuto piano Italia". Von der Leyen: "Dentro riforme e investimenti" (Di sabato 1 maggio 2021) Ricevuti anche i piani di Belgio, Austria e Slovenia. Il Recovery and Resilience Facility "svolgerà un ruolo cruciale nell'aiutare l'Europa a uscire in modo rapido dalla crisi e garantire le transizioni verdi e digitali" ricorda la Commissione sul suo sito, spiegando che si tratta della "chiave al centro di NextGenerationEU, il piano dell'Ue per uscire più forti dalla pandemia" Leggi su rainews (Di sabato 1 maggio 2021) Ricevuti anche i piani di Belgio, Austria e Slovenia. Iland Resilience Facility "svolgerà un ruolo cruciale nell'aiutare l'Europa a uscire in modo rapido dalla crisi e garantire le transizioni verdi e digitali" ricorda lasul suo sito, spiegando che si tratta della "chiave al centro di NextGenerationEU, ildell'Ue per uscire più forti dalla pandemia"

Advertising

Agenzia_Ansa : Recovery Italia inviato in Ue. Bruxelles preparerà road map vincolante per investimenti e riforme #ANSA - Agenzia_Ansa : #NextGenerationEU Von Der Leyen: 'Ricevuto il piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia'. Comprende rifo… - SkyTG24 : #Recovery, #Pnrr dell'Italia inviato alla commissione #Ue. Ipotesi luglio per prima tranche - GDS_it : #Recovery, l'Italia consegna il piano alla Commissione Ue: richiesti 191 miliardi - messveneto : Recovery, Von der Leyen: “Ricevuto il piano dell’Italia, ora avanti con le riforme”: La Commissione valuterà i prog… -