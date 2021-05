Recensione del libro “La poetica della meraviglia: Filippo De Pisis scrittore” (Di sabato 1 maggio 2021) I libri con le loro storie ci catapultano in mille mondi diversi e ognuno di essi ci regala emozioni differenti. Ogni lettore ha il suo genere preferito, questa volta vi vogliamo consigliare un volume che racconta la storia (tra vita, opere e poetica) del famoso scrittore e pittore italiano Filippo De Pisis. Il libro, edito dalla Bulzoni, è stato scritto da Miriam Carcione, dottoranda presso l’Università La Sapienza di Roma, e si intitola “La poetica della meraviglia: Filippo De Pisis scrittore”. L’introduzione è a curata dalla professoressa di letteratura contemporanea Silvana Cirillo. Un vero e proprio viaggio per poter cogliere l’essenza di un artista di inestimabile valore. leggi anche l’articolo ... Leggi su urbanpost (Di sabato 1 maggio 2021) I libri con le loro storie ci catapultano in mille mondi diversi e ognuno di essi ci regala emozioni differenti. Ogni lettore ha il suo genere preferito, questa volta vi vogliamo consigliare un volume che racconta la storia (tra vita, opere e) del famosoe pittore italianoDe. Il, edito dalla Bulzoni, è stato scritto da Miriam Carcione, dottoranda presso l’Università La Sapienza di Roma, e si intitola “LaDe”. L’introduzione è a curata dalla professoressa di letteratura contemporanea Silvana Cirillo. Un vero e proprio viaggio per poter cogliere l’essenza di un artista di inestimabile valore. leggi anche l’articolo ...

WeCinema : 'Ci vogliono maestria, mestiere, passione e tanta padronanza delle tecniche del racconto e della messinscena per co… - RazziaUltima : Nel cammino evolutivo di #Nomadland, la componente spaziale diviene psichica: iniziare a guardarci intorno per impa… - startup_italia : Un video come recensione del cliente, nuovo metodo per attrarre clientela. - AdamartArt : RT @profgviesti: Sul Mattino del Primo Maggio una lunga (e generosa, grazie) recensione di Centri e Periferie - profgviesti : Sul Mattino del Primo Maggio una lunga (e generosa, grazie) recensione di Centri e Periferie -