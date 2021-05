Real Madrid, vicino il rinnovo del ritrovato Lucas Vazquez (Di sabato 1 maggio 2021) Da quasi fuori rosa a giocatore fondamentale per Zidane: Lucas Vazquez vicino al rinnovo con il Real Madrid Sembrava ormai messo ai margini della rosa e pronto al trasferimento in estate, poi l’inversione e la fiducia di Zidane: Lucas Vazquez è nuovamente un giocatore fondamentale nello scacchiere delle Merengues. Come riporta il quotidiano spagnolo AS Lucas Vazquez sarebbe ad un passo dal rinnovo di contratto con il Real Madrid che chiuderebbe la porta all’interessamento di Psg, Bayern Monaco e Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 maggio 2021) Da quasi fuori rosa a giocatore fondamentale per Zidane:alcon ilSembrava ormai messo ai margini della rosa e pronto al trasferimento in estate, poi l’inversione e la fiducia di Zidane:è nuovamente un giocatore fondamentale nello scacchiere delle Merengues. Come riporta il quotidiano spagnolo ASsarebbe ad un passo daldi contratto con ilche chiuderebbe la porta all’interessamento di Psg, Bayern Monaco e Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24.

