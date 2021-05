Raoul Bova 'recita' sul palco di 'Felicissima Sera' (Di sabato 1 maggio 2021) Nel corso dell'ultima puntata di 'Felicissima Sera' , in onda venerdì 30 aprile, Raoul Bova si è raccontato in una particolare intervista dove ha svelato alcuni curiosi aneddoti legati alla sua ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 1 maggio 2021) Nel corso dell'ultima puntata di '' , in onda venerdì 30 aprile,si è raccontato in una particolare intervista dove ha svelato alcuni curiosi aneddoti legati alla sua ...

Advertising

zazoomblog : Felicissima Sera Raoul Bova: Pio e Amedeo lo ‘umiliano’ sugli ascolti - #Felicissima #Raoul #Bova: #Amedeo - any_vale78 : RT @Im_ImErUb: È invecchiato Raoul Bova. Figuriamoci io. #pioeamedeo - CosaInTendenza : Alle 01:00 Raoul Bova è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 13 Tweet in evidenza per l'hashtag Raoul Bova - zazoomblog : Felicissima Sera Raoul Bova: Pio e Amedeo lo ‘umiliano’ sugli ascolti - #Felicissima #Raoul #Bova: #Amedeo - Rodica17957578 : RT @fanpage: A #FelicissimaSera una battuta sul coming out di Gabriel Garko e Raoul Bova piomba nell'imbarazzo -