Raiola: “Super Lega? Sì, ma solo se si gioca anche la Champions” (Di sabato 1 maggio 2021) Nella lunga intervista ad AS, Mino Raiola ha parlato anche di tanti altri temi, come la Super Lega, che qualche settimana fa ha scosso il calcio mondiale. Queste le sue parole: “La Super Lega? Gli organizzatori volevano fare a meno della Champions League per giocarci. Ed è un errore. La parola chiave qui è “anche”. La Ferrari può andare con una macchina in Formula 1 e con un’altra a LeMans. Perché il Real Madrid non può giocare in Champions League e in Super League? Sarebbe l’esperimento più meraviglioso nel mondo del calcio. Organizza due tornei, Champions e Super League. E lascia che sia il grande pubblico a decidere quale ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 1 maggio 2021) Nella lunga intervista ad AS, Minoha parlatodi tanti altri temi, come la, che qualche settimana fa ha scosso il calcio mondiale. Queste le sue parole: “La? Gli organizzatori volevano fare a meno dellaLeague perrci. Ed è un errore. La parola chiave qui è “”. La Ferrari può andare con una macchina in Formula 1 e con un’altra a LeMans. Perché il Real Madrid non puòre inLeague e inLeague? Sarebbe l’esperimento più meraviglioso nel mondo del calcio. Organizza due tornei,League. E lascia che sia il grande pubblico a decidere quale ...

