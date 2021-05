Raiola | “Il Real Madrid può permettersi Haaland | ma dipende da tante cose”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 1 maggio 2021) Intervistato da AS, l’agente FIFA, Mino, ha parlato di tanti temi, in particolare ha confessato un’apertura di mercato che vedrebbe il suo assistito,, con un futuro prossimo al. Queste le parole di: “Come ho conosciuto? L’ho visto per la prima volta in TV, in una partita del Molde. E mi è subito piaciuto e sono andato a trovarlo. Io sono fatto così, quando vedo uno e mi piace, dico “Eccolo”. Com’è davvero? “Come tutte le stelle, il calcio viene prima e poi tutto il resto. Non c’è altro modo. Cristiano, Ibrahimovic … Hanno fatto del calcio il centro della loro vita.non sa quali sono i ristoranti a Dortmund, studia molto come migliorare, si allena duramente. Alla fine, i grandi campioni, per ...