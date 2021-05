Raiola | «Haaland come Cristiano e Ibra Pogba attratto dal Real»

(Di sabato 1 maggio 2021) Il procuratore Minoha parlato del futuro di, entrambi nel mirino delMadrid. Le sue parole rilasciate ad As L’agente Minoè stato intervistato da AS. Le sue parole.– «Il Borussia ha detto che non vuole venderlo, ma bisogna vedere se rimane su questa posizione fino all’1 settembre.è interessato a due cose: segnare gol, perché èhimovic, ha quell’ossessione positiva e quella di vincere titoli. E sceglierà, sicuramente, di andare dove queste due cose possono coesistere nel migliore dei modi. È molto difficile mentire. Quando arriva un clubil Barcellona o il Madrid, con così tanta storia e così grandi, è difficile dire di no. ...

Il procuratore Minoha parlato del futuro di Pogba e, entrambi nel mirino del Real Madrid. Le sue parole rilasciate ad As L'agente Minoè stato intervistato da AS. Le sue parole....'Erling come Ibra' leggi anche Vlahovic: "Lavorando posso diventare comeha parlato anche del primo incontro con il centravanti norvegese: 'L'ho visto per la prima volta in tv, ...In una intervista ad "AS", Mino Raiola ha fatto sognare i tifosi del Real Madrid. "Il Real può permettersi di comprare Haaland", ...Mino Raiola ha rilasciato una lunga intervista ad As dove ha approfondito molti temi a partire da Haaland fino alla SuperLeague.