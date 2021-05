Raiola e il futuro di Haaland | “Ha in mente solo una cosa Real Madrid? Si può fare”

Leggi su mediagol

(Di sabato 1 maggio 2021) Minosuldi Erling Braut.Il noto agente internazionale è il procuratore dell'attaccante norvegese che ha fatto così bene con la maglia del Borussia Dortmund. Lo stesso, nel corso dell'intervista concessa ad As, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alle speranze future del proprio assistito."Come tutte le stelle, il calcio viene prima e poi tutto il resto. Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic hanno fatto del calcio il centro della loro vita.non sa quali sono i ristoranti a Dortmund, studia molto come migliorare, si allena dura. Alla fine, i grandi campioni, per me, sono le persone più semplici. Quello che sappiamo oggi è che la dirigenza del Borussia Dortmund ha parlato molto seriacon noi e ci ha ribadito che non ...