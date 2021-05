Rai Cinema, i titoli pronti (e in preparazione) per il ritorno nelle sale da oggi al 2022 (Di sabato 1 maggio 2021) Abbiamo assistito ai primi segnali di riapertura delle sale, il desiderio è di ritornare presto alla normalità. Rai Cinema, dopo un anno drammatico pensa al futuro e annuncia 135 nuovi film (60 opere prime) per la metà del 2021 e tutto il 2022, investendo più di 150 milioni di euro. Nonostante il Covid, il Cinema non si è mai fermato. Ecco dei titoli che vedremo prossimamente (alcuni dei quali sono ben noti perché sarebbero dovuti uscire nel 2020) che puntano a rilanciare la nostra industria e a ricostruire il rapporto di fiducia con il pubblico. «Diabolik» 1-2-3 e «Freaks Out». Le nuove date al Cinema Dovevano essere i titoli più attesi del 2020. Diabolik dei Manetti Bros e Freaks Out di Gabriele Mainetti che fine hanno fatto? Il film sul re del crimine arriverà ... Leggi su gqitalia (Di sabato 1 maggio 2021) Abbiamo assistito ai primi segnali di riapertura delle, il desiderio è di ritornare presto alla normalità. Rai, dopo un anno drammatico pensa al futuro e annuncia 135 nuovi film (60 opere prime) per la metà del 2021 e tutto il, investendo più di 150 milioni di euro. Nonostante il Covid, ilnon si è mai fermato. Ecco deiche vedremo prossimamente (alcuni dei quali sono ben noti perché sarebbero dovuti uscire nel 2020) che puntano a rilanciare la nostra industria e a ricostruire il rapporto di fiducia con il pubblico. «Diabolik» 1-2-3 e «Freaks Out». Le nuove date alDovevano essere ipiù attesi del 2020. Diabolik dei Manetti Bros e Freaks Out di Gabriele Mainetti che fine hanno fatto? Il film sul re del crimine arriverà ...

