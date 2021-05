Quel santo “nascosto”: Giuseppe come ce lo racconta Papa Francesco (Di sabato 1 maggio 2021) San Giuseppe, patrono della Chiesa Universale è anche protettore di questo anno non semplice. Ecco come il Papa ne tratteggia la figura. Nella sua Lettera Apostolica “Patris Corde” dell’8 dicembre 2020, il Papa ha indetto l’Anno di San Giuseppe, affidandone le difficoltà e affidando tutti noi al Custode della Chiesa. Ne ha inoltre tratteggiato la L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 1 maggio 2021) San, patrono della Chiesa Universale è anche protettore di questo anno non semplice. Eccoilne tratteggia la figura. Nella sua Lettera Apostolica “Patris Corde” dell’8 dicembre 2020, ilha indetto l’Anno di San, affidandone le difficoltà e affidando tutti noi al Custode della Chiesa. Ne ha inoltre tratteggiato la L'articolo proviene da La Luce di Maria.

