Quartararo: 'Qualifica tosta, nel giro da pole ho pensato di cadere' (Di sabato 1 maggio 2021) Sarà Fabio Quartararo a partire dalla pole position nel Gran Premio di Spagna di MotoGP che si disputerà a Jerez. 'Bella Qualifica, molto tosta, le condizioni della pista non erano perfette. Siamo ... Leggi su gazzetta (Di sabato 1 maggio 2021) Sarà Fabioa partire dallaposition nel Gran Premio di Spagna di MotoGP che si disputerà a Jerez. 'Bella, molto, le condizioni della pista non erano perfette. Siamo ...

biagio4658 : Un po' più indietro del previsto le Suzuki, P9 per Rins e P10 per Mir. Purtroppo Mir in qualifica non si smuove anc… - CarboKart_ : Jerez e Quartararo sono ormai una cosa sola. Sarebbe da folli - leadership del Mondiale a parte - non annoverarlo t… - dianatamantini : MOTOGP - Aleix Espargaró nelle zone alte anche a Jerez. Caccia ad una qualifica da prime due file, guardando a Morb… - corsedimoto : MOTOGP - Aleix #Espargaro nelle zone alte anche a Jerez. Caccia ad una qualifica da prime due file, guardando a… -