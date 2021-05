"Quanto ci costa questa roba 'de sinistra'". Rabbia Salvini sul concertone del Primo Maggio: chi mette nel mirino (Di sabato 1 maggio 2021) Matteo Salvini ha pubblicato un breve video sui social in cui si è soffermato sul concertone del Primo Maggio, che vedrà la partecipazione anche di Fedez, protagonista nelle ultime settimane di uno scontro piuttosto acceso con la Lega e il suo segretario in materia di ddl Zan. “Sono curioso di vedere se al concertone organizzato da Cgil, Cisl e Uil - ha dichiarato l'ex ministro dell'Interno - che costa circa mezzo milione di euro ai cittadini italiani tramite la Rai, ci sarà qualche artista di sinistra che farà il solito comizio ‘de sinistra', mancando di rispetto a chi paga il canone ed a lavoratrici e lavoratori che non hanno colore politico”. Pur senza citarlo apertamente, appare evidente il riferimento a Fedez, che prima ancora di salire ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) Matteoha pubblicato un breve video sui social in cui si è soffermato suldel, che vedrà la partecipazione anche di Fedez, protagonista nelle ultime settimane di uno scontro piuttosto acceso con la Lega e il suo segretario in materia di ddl Zan. “Sono curioso di vedere se alorganizzato da Cgil, Cisl e Uil - ha dichiarato l'ex ministro dell'Interno - checirca mezzo milione di euro ai cittadini italiani tramite la Rai, ci sarà qualche artista diche farà il solito comizio ‘de', mancando di rispetto a chi paga il canone ed a lavoratrici e lavoratori che non hanno colore politico”. Pur senza citarlo apertamente, appare evidente il riferimento a Fedez, che prima ancora di salire ...

