“Quanti sbarchi in poche ore”. Salvini, l'emergenza nascosta del Primo Maggio: “Ho scritto a Draghi” (Di sabato 1 maggio 2021) Nel giorno del Primo Maggio, ovvero della festa dei lavoratori, ecco che in Italia arrivano nuove forze improduttive. Nella notte a Lampedusa sono arrivate quattro diverse imbarcazioni, per un totale di 532 migranti. A soccorrerli a ridosso della costa siciliana sono state le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di Finanza. “Centinaia di clandestini sbarcati in poche ore, è inaccettabile”, ha commentato Matteo Salvini, che da ex ministro dell'Interno conosce benissimo il problema, dato che gli è costato anche un processo con l'accusa di sequestro di persona. “Abbiamo scritto al presidente Mario Draghi - ha fatto sapere il segretario della Lega - e ai ministeri della Salute e degli Interni: oltre a controllare chi arriva in aereo dai Paesi a rischio, fra Covid e varianti, è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) Nel giorno del, ovvero della festa dei lavoratori, ecco che in Italia arrivano nuove forze improduttive. Nella notte a Lampedusa sono arrivate quattro diverse imbarcazioni, per un totale di 532 migranti. A soccorrerli a ridosso della costa siciliana sono state le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di Finanza. “Centinaia di clandestini sbarcati inore, è inaccettabile”, ha commentato Matteo, che da ex ministro dell'Interno conosce benissimo il problema, dato che gli è costato anche un processo con l'accusa di sequestro di persona. “Abbiamoal presidente Mario Draghi - ha fatto sapere il segretario della Lega - e ai ministeri della Salute e degli Interni: oltre a controllare chi arriva in aereo dai Paesi a rischio, fra Covid e varianti, è ...

