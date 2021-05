Qualificazioni Masters 1000 Madrid 2021 | Musetti show contro Albot | approda al turno decisivo

(Di sabato 1 maggio 2021) Vittoria super per Lorenzonel primodellealdi. L’azzurro batte in due set il moldavo Raducol punteggio di 6-3 6-4 eora alper l’accesso al main draw: qui, se va tutto come da pronostico, dovrebbe affrontare un osso duro come Thompson. Ma l’illusionista di Carrara visto oggi, per nulla intimorito e anzi pronto a giocarsi tutte le sue chanceun avversario molto più esperto, ha tutte le carte in regola per centrare l’obiettivo. Il primo passo, oggi, perfettamente compiuto. IL RACCONTO DEL MATCH – Una vittoria rotonda quella di, che inizia benissimo nel primo set. ...

Lorenzo Musetti sfiderà Radu Albot al primo turno delleal1000 di Madrid 2021 . L'azzurro dovrà fare i conti con l'ostico avversario moldavo, tenace e difficilmente domo, sebbene non esattamente favorito nel confronto diretto. ...Il programma e l' ordine di gioco delleal1000 di Madrid 2021 per la giornata di sabato 1 maggio . Quattro gli italiani in tabellone, tutti in campo per cercare il pass per il secondo turno in vista di una ipotetica ...Vittoria super per Lorenzo Musetti nel primo turno delle qualificazioni al Masters 1000 di Madrid 2021. L’azzurro batte in due set il moldavo Radu Albot col punteggio di 6-3 6-4 e approda ora al turno ...“Daniil può vincere ogni torneo che gioca. Ma chiaramente non quelli sulla terra, non oggi”. È schietto e onesto Gilles Cervara, il coach di Medvedev, in una intervista rilasciata a Tennis Majors. L’a ...