Primo Maggio, tensione a Torino: scontri tra manifestanti e polizia (Di sabato 1 maggio 2021) scontri tra manifestanti e polizia a Torino. In piazza anche una ghigliottina per decapitare il fantoccio del premier Draghi. Torino – Primo Maggio di tensione in piazza Castello a Torino. Nella mattinata ci sono stati scontri tra manifestanti e la polizia durante un corteo non autorizzato in centro. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i dimostranti erano partiti da piazza Vittorio e in poco tempo hanno raggiunto piazza Castello. Attimi di tensione quando il corteo ha cercato di sfondare il cordone della polizia per entrare in piazza Palazzo di Città. Le forze dell’ordine hanno risposto con una carica per riportare la situazione alla ... Leggi su newsmondo (Di sabato 1 maggio 2021)tra. In piazza anche una ghigliottina per decapitare il fantoccio del premier Draghi.diin piazza Castello a. Nella mattinata ci sono statitrae ladurante un corteo non autorizzato in centro. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i dimostranti erano partiti da piazza Vittorio e in poco tempo hanno raggiunto piazza Castello. Attimi diquando il corteo ha cercato di sfondare il cordone dellaper entrare in piazza Palazzo di Città. Le forze dell’ordine hanno risposto con una carica per riportare la situazione alla ...

