Primo maggio, scontri a Torino durante la manifestazione dei No Tav e sindacati autonomi: 2 feriti (Di sabato 1 maggio 2021) Tensione in piazza Castello a Torino, dove il corteo dell'area antagonista e del movimento No Tav ha cercato di sfondare il cordone delle forze dell'ordine per raggiungere il Municipio dove si tiene ... Leggi su leggo (Di sabato 1 maggio 2021) Tensione in piazza Castello a, dove il corteo dell'area antagonista e del movimento No Tav ha cercato di sfondare il cordone delle forze dell'ordine per raggiungere il Municipio dove si tiene ...

makkox : primo maggio - teatrolafenice : ?? «Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice» (Umberto Saba). Buongiorno e buon primo m… - LauraPausini : Non li vedete ma ci sono sempre. Sono tanti professionisti, per loro il lavoro è fermo da più di un anno. Con l’aug… - simonespirch : RT @LucaBizzarri: Oggi è il primo maggio. Potrebbe essere l’ultimo se venisse approvato il #DDLZan - LaVi24865063 : RT @NetflixIT: ?? PRIMO MAGGIO, SU CORAGGIO ?? -