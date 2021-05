Primo maggio: "Sarà il lavoro delle donne a far ripartire l'Italia" (Di sabato 1 maggio 2021) Maurizio Ferrera, professore di Scienza Politica all’università degli Studi di Milano, esperto di welfare Italiano ed europeo, è autore di numerosi testi su politiche sociali, modelli di solidarietà e riforme. Sappiamo già che la pandemia ha aumentato le diseguaglianze: autonomi e dipendenti, Nord e Sud, digital divide. In questo contesto gli ammortizzatori sociali sono stati un fattore di riequilibrio o anch’essi hanno agito in modo asimmetrico? Sicuramente gli ammortizzatori sociali hanno svolto un ruolo di rete di sicurezza. Senza le nuove forme di Cig, più ristori e reddito di emergenza, in molti avrebbero visto un peggioramento ben più drastico delle proprie condizioni economiche. E’ vero che la categoria dei lavoratori autonomi ne è rimasta inizialmente quasi priva, ma poi anche per loro sono stati introdotti ristori via via più ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 1 maggio 2021) Maurizio Ferrera, professore di Scienza Politica all’università degli Studi di Milano, esperto di welfareno ed europeo, è autore di numerosi testi su politiche sociali, modelli di solidarietà e riforme. Sappiamo già che la pandemia ha aumentato le diseguaglianze: autonomi e dipendenti, Nord e Sud, digital divide. In questo contesto gli ammortizzatori sociali sono stati un fattore di riequilibrio o anch’essi hanno agito in modo asimmetrico? Sicuramente gli ammortizzatori sociali hanno svolto un ruolo di rete di sicurezza. Senza le nuove forme di Cig, più ristori e reddito di emergenza, in molti avrebbero visto un peggioramento ben più drasticoproprie condizioni economiche. E’ vero che la categoria dei lavoratori autonomi ne è rimasta inizialmente quasi priva, ma poi anche per loro sono stati introdotti ristori via via più ...

