Primo maggio: perché oggi si celebra la Festa dei lavoratori

Primo maggio, perchè si festeggia oggi? La Festa dei lavoratori 2021 vede l'Italia perdere 900mila posti di lavoro da inizio pandemia. Una Festa triste ma con un accenno di speranza, grazie alla campagna vaccinale che sta decollando nei numeri proprio in questi giorni. Ma perché la Festa dei lavoratori si celebra proprio il Primo maggio?

Primo maggio: perché si festeggia

La storia del Primo maggio risale alle battaglie dei lavoratori per ottenere condizioni più eque, a partire da quella per la riduzione della giornata lavorativa a otto ore.

