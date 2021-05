Primo maggio: nel Pnrr c’è poco spazio per i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici (Di sabato 1 maggio 2021) Quest’anno il 1° maggio coincide con la presentazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), il programma di investimenti che l’Italia deve presentare alla Commissione Europea nell’ambito del Next Generation Europe, con lo scopo di rigenerare l’economia dopo la crisi (ancora in corso) indotta dall’epidemia di Covid-19. Una coincidenza significativa perché ci permette di osservare ancora una volta come le scelte di politica dell’attuale governo e dell’Europa seguano il solito refrain neoliberista: occorre finanziare l’attività delle imprese private e garantire loro profitti soddisfacenti, al fine di incentivare gli investimenti, quindi la crescita e l’occupazione. Ma questa ricetta ha già dimostrato la sua fallacia, a meno che non venga accompagnata da una politica di adeguati aumenti salariali e dalla garanzia di una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) Quest’anno il 1°coincide con la presentazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (), il programma di investimenti che l’Italia deve presentare alla Commissione Europea nell’ambito del Next Generation Europe, con lo scopo di rigenerare l’economia dopo la crisi (ancora in corso) indotta dall’epidemia di Covid-19. Una coincidenza significativa perché ci permette di osservare ancora una volta come le scelte di politica dell’attuale governo e dell’Europa seguano il solito refrain neoliberista: occorre finanziare l’attivitàimprese private e garantire loro profitti soddisfacenti, al fine di incentivare gli investimenti, quindi la crescita e l’occupazione. Ma questa ricetta ha già dimostrato la sua fallacia, a meno che non venga accompagnata da una politica di adeguati aumenti salariali e dalla garanzia di una ...

