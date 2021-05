Primo maggio, Mattarella: “Usciremo dall’emergenza grazie al lavoro” (Di sabato 1 maggio 2021) In occasione del Primo maggio, il presidente della Repubblica ha ricordato agli italiani l’importanza del lavoro. Le sue parole “Il lavoro porterà il Paese fuori dall’emergenza. La giornata di oggi afferma la fiducia nel futuro, di chi vuole conquistare traguardi e non di chi assiste inerte“: ha esordito così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 1 maggio 2021) In occasione del, il presidente della Repubblica ha ricordato agli italiani l’importanza del. Le sue parole “Ilporterà il Paese fuori. La giornata di oggi afferma la fiducia nel futuro, di chi vuole conquistare traguardi e non di chi assiste inerte“: ha esordito così il presidente della Repubblica Sergio, L'articolo proviene da Inews.it.

makkox : primo maggio - LauraPausini : Non li vedete ma ci sono sempre. Sono tanti professionisti, per loro il lavoro è fermo da più di un anno. Con l’aug… - teatrolafenice : ?? «Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice» (Umberto Saba). Buongiorno e buon primo m… - giorgiagennari : RT @frido1962: Oggi è il mio compleanno e come primo regalo ho fatto la prenotazione per il vaccino. Il 16 maggio prima dose!!! Buon #Primo… - matdetamina : Circo di ipocriti, palco del Primo Maggio @RealEmisKilla -