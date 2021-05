Primo maggio, Mattarella: “Sarà il lavoro che porterà il Paese fuori dall’emergenza” (Di sabato 1 maggio 2021) "Sarà il lavoro che porterà il Paese fuori dall'emergenza, per questo è ancora più importante festeggiare questo 1 maggio", lo ha detto il Presidente Mattarella in occasione della celebrazione della festa dei lavoratori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 1 maggio 2021) "ilcheildall'emergenza, per questo è ancora più importante festeggiare questo 1", lo ha detto il Presidentein occasione della celebrazione della festa dei lavoratori. L'articolo .

makkox : primo maggio - teatrolafenice : ?? «Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice» (Umberto Saba). Buongiorno e buon primo m… - LauraPausini : Non li vedete ma ci sono sempre. Sono tanti professionisti, per loro il lavoro è fermo da più di un anno. Con l’aug… - sunusaix : Non ci sono le fave fresche, ma quelle surgelate insieme agli asparagi, le zucchine, il pecorino e le erbe aromatic… - katiasantange11 : RT @SIPARISipari: @katiasantange11 Prego Katia c'è posto ??buon primo maggio anche a te ?? -