Primo maggio, Mattarella: “Il lavoro porterà il Paese fuori da questa emergenza” (Di sabato 1 maggio 2021) “La festa del lavoro è la festa della democrazia”. A dirlo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della celebrazione della Festa del lavoro al Quirinale. La giornata di oggi rappresenta “un’occasione che afferma la fiducia nel futuro. La fiducia di chi è impegnato a costruire, di chi si mette in gioco per conquistare nuovi traguardi e non di chi assiste inerte il compiersi di un destino. La Repubblica non potrebbe vivere senza il lavoro buono e dignitoso e sarà il lavoro a portare fuori il Paese da questa emergenza”. Secondo il Capo dello Stato “la battaglia per il lavoro è una battaglia che deve unire gli sforzi di tutti ed è questa l’ambizione del Pnrr. Bisogna riconoscere il bene ... Leggi su tpi (Di sabato 1 maggio 2021) “La festa delè la festa della democrazia”. A dirlo il presidente della Repubblica Sergionel corso della celebrazione della Festa delal Quirinale. La giornata di oggi rappresenta “un’occasione che afferma la fiducia nel futuro. La fiducia di chi è impegnato a costruire, di chi si mette in gioco per conquistare nuovi traguardi e non di chi assiste inerte il compiersi di un destino. La Repubblica non potrebbe vivere senza ilbuono e dignitoso e sarà ila portareilda”. Secondo il Capo dello Stato “la battaglia per ilè una battaglia che deve unire gli sforzi di tutti ed èl’ambizione del Pnrr. Bisogna riconoscere il bene ...

makkox : primo maggio - teatrolafenice : ?? «Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice» (Umberto Saba). Buongiorno e buon primo m… - LauraPausini : Non li vedete ma ci sono sempre. Sono tanti professionisti, per loro il lavoro è fermo da più di un anno. Con l’aug… - ValerioLivia : RT @DavLucia: @albertopetro2 @pieroBENEDETTO @kapii7 @djolavarrieta @lissablu68 @ValerioLivia @gori_magnani @CaterinaCategio @MarisaPetrina… - AnnapurnaRoby : @GeneraleCujkov Ursula e i suoi sgherri ancora non sono sazi. Visto che oggi è il primo maggio spero ricevano paga… -