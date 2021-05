Primo Maggio: manifestazione Cgil Cisl Uil alla Whirlpool Napoli (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCgil Cisl Uil hanno scelto la Whirlpool di via Argine per celebrare il Primo Maggio a Napoli. Nello stabilimento della multinazionale, il sindacato ha raccolto la rabbia e la protesta degli operai della multinazionale, impegnati da quasi due anni in una interminabile ed estenuante vertenza. La manifestazione, che si è svolta nella sala teatro dello stabilimento, si è aperta con l’esibizione dei Zezi di Pomigliano d’Arco, un gruppo musicale da sempre al fianco dei protagonisti delle lotte operaie nell’area metropolitana partenopea. Dopo la musica, gli interventi dei segretari generali di Cgil Cisl Uil di Napoli, Nicola Ricci, Gianpiero Tipaldi e Giovanni Sgambati e del prefetto di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUil hanno scelto ladi via Argine per celebrare il. Nello stabilimento della multinazionale, il sindacato ha raccolto la rabbia e la protesta degli operai della multinazionale, impegnati da quasi due anni in una interminabile ed estenuante vertenza. La, che si è svolta nella sala teatro dello stabilimento, si è aperta con l’esibizione dei Zezi di Pomigliano d’Arco, un gruppo musicale da sempre al fianco dei protagonisti delle lotte operaie nell’area metropolitana partenopea. Dopo la musica, gli interventi dei segretari generali diUil di, Nicola Ricci, Gianpiero Tipaldi e Giovanni Sgambati e del prefetto di ...

makkox : primo maggio - teatrolafenice : ?? «Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice» (Umberto Saba). Buongiorno e buon primo m… - LauraPausini : Non li vedete ma ci sono sempre. Sono tanti professionisti, per loro il lavoro è fermo da più di un anno. Con l’aug… - Mululizu : RT @amaricord: Oggi il mio pensiero è rivolto a tutti i lavoratori che sono stati costretti a chiudere le proprie attività, ai ristoratori,… - respiceadsidera : #1maggio #PrimoMaggio #festadeilavoratori #festadellavoro #Repubblica Enrico Letta : “Se sbagliamo il Primo Maggio… -