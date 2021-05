Primo maggio, le storie dei lavoratori in bilico. “Mi licenziano il 4 maggio: l’azienda si è spostata in Romania”. “L’ultimo stipendio? 90 euro”. “Non riesco a pagare l’affitto: il ristorante non riaprirà” (Di sabato 1 maggio 2021) L’operaio che tra pochi giorni, a 60 anni, verrà licenziato perché l’azienda ha delocalizzato in Romania. Dopo averlo mandato a insegnare ai colleghi di Slatina come fare il suo lavoro. La commessa a cui la multinazionale delle profumerie ha annunciato che in Italia chiuderà i battenti. L’assistente di volo che vive sulla sua pelle il disastro Alitalia: la compagnia non ha i soldi per anticipare la cassa integrazione, così L’ultimo stipendio è stato di 90 euro. Il ristoratore che non riuscirà a riaprire e l’ambulante che al suo banco al mercato ha già rinunciato. Per loro questo Primo maggio, il secondo dall’inizio della pandemia, è un altro giorno di attesa e incertezza. Sono i lavoratori in bilico: alcuni sono in cig ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) L’operaio che tra pochi giorni, a 60 anni, verrà licenziato perchéha delocalizzato in. Dopo averlo mandato a insegnare ai colleghi di Slatina come fare il suo lavoro. La commessa a cui la multinazionale delle profumerie ha annunciato che in Italia chiuderà i battenti. L’assistente di volo che vive sulla sua pelle il disastro Alitalia: la compagnia non ha i soldi per anticipare la cassa integrazione, cosìè stato di 90. Il ristoratore che non riuscirà a riaprire e l’ambulante che al suo banco al mercato ha già rinunciato. Per loro questo, il secondo dall’inizio della pandemia, è un altro giorno di attesa e incertezza. Sono iin: alcuni sono in cig ...

Advertising

Tg3web : Con una performance virtuale del tutto inedita, in tre grandi stazioni, Ermal Meta presenta un nuovo singolo che po… - Agenzia_Ansa : Uno per tutti, Ermal Meta in una speciale performance olografica in contemporanea a Milano, Roma e Napoli. Domani p… - welikeduel : L'intervista di Diego Bianchi a Cisco Bellotti #propagandaresistenza #propagandalive - CLOXDSX_ : buongiorno e buon primo maggio a tuttx! - _senzatesta : Buon Primo Maggio Buona festa del lavoro Solo nel 2020 in Italia sono morte di lavoro 1270 persone. A loro va il m… -