Primo Maggio, Landini: “E’ il momento di vaccinare, non di licenziare” (Di sabato 1 maggio 2021) Bombardieri (Uil): «Bisogna ripartire dagli investimenti, nulla sarà più come prima dopo il Covid». Sbarra: «Dopo lo tsunami riforme eque e partecipate» Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 1 maggio 2021) Bombardieri (Uil): «Bisogna ripartire dagli investimenti, nulla sarà più come prima dopo il Covid». Sbarra: «Dopo lo tsunami riforme eque e partecipate»

