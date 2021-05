Primo Maggio in ospedale per i sindacati: “Il lavoro si cura con i vaccini” (VIDEO) (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Hanno scelto simbolicamente la sede dell’azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona di Salerno i segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil per festeggiare un insolito 1 Maggio, in onore ai lavoratori della sanità in prima linea contro l’emergenza ma anche un messaggio che guarda alla campagna vaccinale come unico strumento per uscire dall’emergenza. “Siamo convinti che la pandemia sarà sconfitta con un piano vaccinale che dovrà coprire tutta la popolazione – ha dichiarato Arturo Sessa segretario provinciale della Cgil in compagnia di Gerardo Ceres della Cisl e Gerardo Pirone della Uil – l’Italia si cura con i vaccini, l’Italia si cura con il lavoro: salute e lavoro sono le uniche due armi attraverso le quali l’Italia si ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Hanno scelto simbolicamente la sede dell’azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona di Salerno i segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil per festeggiare un insolito 1, in onore ai lavoratori della sanità in prima linea contro l’emergenza ma anche un messaggio che guarda alla campagna vaccinale come unico strumento per uscire dall’emergenza. “Siamo convinti che la pandemia sarà sconfitta con un piano vaccinale che dovrà coprire tutta la popolazione – ha dichiarato Arturo Sessa segretario provinciale della Cgil in compagnia di Gerardo Ceres della Cisl e Gerardo Pirone della Uil – l’Italia sicon i, l’Italia sicon il: salute esono le uniche due armi attraverso le quali l’Italia si ...

