Primo maggio, il discorso di Mattarella: «Sarà il lavoro a portare il Paese fuori da questa emergenza» (Di sabato 1 maggio 2021) «Buon Primo maggio all’Italia del lavoro, buon Primo maggio all’Italia che riparte». Con questo augurio Sergio Mattarella introduce il consueto discorso al Quirinale in occasione della festa dei lavoratori. Poco prima, il capo dello Stato aveva deposto una corona i fiori al Monumento dedicato alle vittime del lavoro. Un Primo maggio differente, visto che quello di quest’anno cade a ridosso delle prime riaperture di molti settori del lavoro, dopo lo stop dovuto alla pandemia da Coronavirus. «Sarà il lavoro a portare il Paese fuori da questa emergenza», dice il presidente della ... Leggi su open.online (Di sabato 1 maggio 2021) «Buonall’Italia del, buonall’Italia che riparte». Con questo augurio Sergiointroduce il consuetoal Quirinale in occasione della festa dei lavoratori. Poco prima, il capo dello Stato aveva deposto una corona i fiori al Monumento dedicato alle vittime del. Undifferente, visto che quello di quest’anno cade a ridosso delle prime riaperture di molti settori del, dopo lo stop dovuto alla pandemia da Coronavirus. «ililda», dice il presidente della ...

