Primo Maggio: ecco chi suonerà al tradizionale Concertone (Di sabato 1 maggio 2021) Tra gli artisti che suoneranno al Concertone del Primo Maggio, vi sono Colapesce e Dimartino. Ci saranno anche Motta, Madame e gli Extraliscio Un Primo Maggio in salsa “sanremese”. Ogni anno dal 1990 i sindacati CGIL, CISL e UIL organizzano a Roma il tradizionale concerto per celebrare la Festa dei Lavoratori. Il Concertone anche quest’anno si farà, ma a causa della pandemia la maratona musicale si terrà alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica senza pubblico. La trasmissione tradizionale, però, sarà comunque eseguita integralmente su RAI 3 e contemporaneamente anche su Rai Radio 2. La manifestazione sarà presentata, come da tradizione, da Ambra Angiolini. Assieme a lei, al Primo Maggio, ci saranno l’attore ... Leggi su zon (Di sabato 1 maggio 2021) Tra gli artisti che suoneranno aldel, vi sono Colapesce e Dimartino. Ci saranno anche Motta, Madame e gli Extraliscio Unin salsa “sanremese”. Ogni anno dal 1990 i sindacati CGIL, CISL e UIL organizzano a Roma ilconcerto per celebrare la Festa dei Lavoratori. Ilanche quest’anno si farà, ma a causa della pandemia la maratona musicale si terrà alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica senza pubblico. La trasmissione, però, sarà comunque eseguita integralmente su RAI 3 e contemporaneamente anche su Rai Radio 2. La manifestazione sarà presentata, come da tradizione, da Ambra Angiolini. Assieme a lei, al, ci saranno l’attore ...

Advertising

makkox : primo maggio - teatrolafenice : ?? «Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice» (Umberto Saba). Buongiorno e buon primo m… - Tg3web : Con una performance virtuale del tutto inedita, in tre grandi stazioni, Ermal Meta presenta un nuovo singolo che po… - Ecatetriformis : RT @bioccolo: mentre i nostri ministri cianciano di 'efficienza e customer satisfaction' e i sindacati sono impegnati in profonde riflessio… - SenatoriPD : RT @mancaimola: Tutte le azioni sono importanti per ampliare i diritti, ma il lavoro è la sfida più grande per ricostruire l'Italia. Per ch… -