Primo maggio, Conte difende il blocco dei licenziamenti: «Necessario per garantire la tenuta del sistema» (Di sabato 1 maggio 2021) L’ex premier Giuseppe Conte ha parlato di blocco dei licenziamenti in occasione della Festa dei lavoratori di oggi, Primo maggio. In un post su Facebook, Conte ha scritto che si tratta di una misura «assolutamente necessaria per assicurare la tenuta dell’intero sistema sociale ed economico», messo in crisi dall’emergenza sanitaria da Coronavirus che da oltre un anno scuote l’Italia e il mondo. «Secondo Bankitalia (il provvedimento, ndr) nel 2020 – insieme a Cig e aiuti alle imprese – ha contribuito a salvare 400 mila posti di lavoro». Secondo Conte, quindi, che è stato l’autore della norma insieme al suo governo, «questo blocco va graduato in base all’andamento effettivo del piano vaccinazioni e ai segnali di ripresa ... Leggi su open.online (Di sabato 1 maggio 2021) L’ex premier Giuseppeha parlato dideiin occasione della Festa dei lavoratori di oggi,. In un post su Facebook,ha scritto che si tratta di una misura «assolutamente necessaria per assicurare ladell’interosociale ed economico», messo in crisi dall’emergenza sanitaria da Coronavirus che da oltre un anno scuote l’Italia e il mondo. «Secondo Bankitalia (il provvedimento, ndr) nel 2020 – insieme a Cig e aiuti alle imprese – ha contribuito a salvare 400 mila posti di lavoro». Secondo, quindi, che è stato l’autore della norma insieme al suo governo, «questova graduato in base all’andamento effettivo del piano vaccinazioni e ai segnali di ripresa ...

makkox : primo maggio - teatrolafenice : ?? «Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice» (Umberto Saba). Buongiorno e buon primo m… - LauraPausini : Non li vedete ma ci sono sempre. Sono tanti professionisti, per loro il lavoro è fermo da più di un anno. Con l’aug… - francesca_p42 : @LnNuzzo Buongiorno Lucy, buon primo maggio ???? - robertodiloreto : RT @peoplepubit: Un primo maggio di lotta e di diritti, per tutte e tutti. ?? @maurobiani #1maggio #festadeilavoratori -